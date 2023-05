(Di martedì 2 maggio 2023) “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. E’ unmorettiano quello che agita ladi Matteo Salvini. Il segretario... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E qui si arriva a un altro corno del. I governatori, o almeno quei pochi ancora del Pd. Il ... posizioni e posti in maniera troppo arrendevole " vorrebbe candidarsi alle, nel 2024. In ......I principali esportatori olandesi - nessuno dei quali ha accettato di parlare con Euronews - si trovano a fare i conti con lo stessoche si trovano ad affrontare altre imprese: ...Secondo Renzi il Partito Democratico " perderà altri pezzi ", il "di Elly Schlein è se ... " Pizzarotti ha detto che intorno a + Europa si può costruire un polo per le elezioni, Noi ci ...

Dilemma europee 2024 per la Lega: cercare l'alleanza con i popolari o rimanere con l'Afd Il Foglio

A via Bellerio si confrontano le due linee. Salvini ascolta, una decisione ancora non c'è, ma se andasse in porto l'alleanza popolari-conservatori il Carroccio rischierebbe di rimanere a destra in una ...Cessione Chiesa L'esterno bianconero ha vissuto una stagione travagliata come tutta la squadra, ma sorgono dei dubbi sul suo futuro.