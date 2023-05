Digitalizzazione degli appalti e interoperabilità delle piattaforme Scheda Anac

(Di martedì 2 maggio 2023) Per la prima volta, un’intera sezione del Codiceviene dedicata alladel ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Lo fa sapere l'con una nota del 28 aprile. Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo. L'articolo .

...e conservare un patrimonio ricchissimo di scienza e di arte e di metterlo a disposizione... La fondazione infatti, incentiva progetti di restauro,dei materiali d'archivio, di ......rafforzare i servizi ai turisti e per migliorare la qualità urbana e l'impronta ambientale...per l'acquisizione di servizi di consulenza specializzata relativi agli interventi di...E forse non fornivano i servizi piu' efficienti e tagliati alle esigenzeutenti. E li e' dove ... Sebbene tutte le istituzioni rilevanti ora abbiano una strategia sullamolte non ...

Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all'interoperabilità ... ANAC

Roma, 2 mag. (askanews) – “Sulla digitalizzazione tra le banche ci saranno vincitori e vinti. Non riuscirà bene a tutti”. E’ il pronostico di Andrea Enria, presidente del ramo di Vigilanza bancaria de ...Tra le maggiori sfide e innovazioni riposte nel nuovo Codice appalti, c'è la spinta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Sul tema è intervenuta anche l'ANAC ...