Digitale Terrestre | cambia numerazione a inizio maggio 2023 | aggiornate i vostri TV

Dopo avere seguito le novità di aprile 2023 per il, con un altro lieve cambio di numerazione per i canali in tutta Italia, è giunto il momento di effettuare una nuova risintonizzazione dei propri decoder DVB - T2 al fine di ...Il 'Concertone' è stato seguito anche in radio sulla frequenza di Rai Radio 2, disponibile anche in video sul Canale 202 dele tivùsat. La diretta streaming è andata in onda su ...La spinta al giro d'affari e' arrivata dai servizi di rete alle tv locali, dalle attivita' legate alla riassegnazione della banda 700Mhz e al nuovoma anche da quelle calcistiche ...

Digitale Terrestre, settimana densa di novità per i canali TV Everyeye Tech

Dopo avere seguito le novità di aprile 2023 per il digitale terrestre, con un altro lieve cambio di numerazione per i canali in tutta Italia, è giunto il momento di effettuare una nuova risintonizzazi ...Ei Towers registra un utile di 35 milioni nel 2022, in calo rispetto ai 248 milioni dell’anno precedente. Tuttavia, i ricavi aumentano del 7,7%, grazie ai servizi di rete alle TV locali, attività lega ...