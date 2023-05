Diego Passoni | “Con Peter Gomez abbiamo infranto il tabù del ditino del dottore per la visita della prevenzione per la prostata” Il racconto di ‘Ca** nostri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023), ospite al talk Programma di FqMagazine, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, ha presentato il suo podcast “Ca**i– Cose tra maschi”. Solo 2 uomini su 10 in Italia si fannore da un urologo e soltanto dopo i 50 anni di età. Lo speaker di Radio Deejay ne ha parlato anche con il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano,, sul temaper la. “È un uomo di formazione progressista, grazie all’educazione dei suoi genitori – ha detto-. Nonostante una educazione aperta e all’avanguardia, di certi temi il direttore non ha mai sentito parlare in casa. Di certe cose riguardanti la sessualità, non se ne parla in casa perché è matrice di alcuni Paesi ...