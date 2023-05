(Di martedì 2 maggio 2023)sta provando a portarea chiudere bene la stagione, nonostante numerose difficoltà e sconfitte. Per Dic’è un’ancora di salvataggio per l’allenatore: ne ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport +. NON PROPRIO PERFETTO – Angelo Didà un giudizio su Simone: «Io credo che in campionato. Diciotto punti dal Napoli sono tanti: una rosa comenon può stare a diciotto punti dalla prima. Vienedalla finale di Coppa Italia e dalle semifinali di Champions League, però in campionatodi più. Si aggiunge anche lo scudetto perso lo scorso anno, non dimentichiamo come è andata a finire». Inter-News - Ultime notizie e ...

L'arbitro A dirigere il match saràMarinelli di Tivoli, coadiuvato da Rossi di La Spezia e Di ... Simonedovrebbe rispondere col consueto modulo 3 - 5 - 2. Tra i pali dovrebbe esserci ......gli uomini di Zanetti hanno collezionato quattro punti contro i sei di quelli di Simone. ... L'arbitro A dirigere il match saràMarinelli di Tivoli, coadiuvato da Rossi di La Spezia e Di ...E' stata la quarta partita perMarinelli come arbitro dei nerazzurri. Le altre tre tutte ... 26' st Nikolaou (S) ma soprattutto ha assegnato tre rigori, due alla squadra didi cui il ...

Di Livio: «Inzaghi salvato, ma l’Inter poteva fare meglio. Troppo -18» Inter-News.it

Sicuramente non ci aspettiamo dei santi in campo, ci si gioca tanto però ovviamente che non si ripeta quello che è successo nell’extra-time a Torino perché sono andati oltre» Per me che non sono finto ...L’incontro tra le parti dovrebbe avvenire prima della partita contro la Juventus La panchina di Inzaghi non è del tutto al sicuro, e uno tra i nomi più gettonati per sostituirlo è Thiago Motta, ma ci ...