Detenzione e cessione di stupefacenti | arrestate due persone

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 28 aprile, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di Raffaele Abate, già sottoposto agli arresti domiciliari, nonché di Lucio Sparviero perdi sostanza stupefacente, in quanto a seguito delladi stupefacente a favore di un terzo acquirente, sono state rinvenute nella disponibilità dei predetti oltre venti dosi di stupefacente tipo cocaina e crack, nonché oltre 15mila curo in denaro contante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... verosimilmente occultata da spacciatori e destinata allaa terzi. Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire a chi ne aveva la. Gli uomini della Stazione ...... verosimilmente occultata da spacciatori e destinata allaa terzi. Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire a chi ne aveva la. Gli uomini della Stazione ...L'uomo , pluripregiudicato per rapina edi sostanze stupefacenti , ha anche aggredito ...fosse entrato clandestinamente in Sicilia lo scorso anno ed avesse precedenti per furto edi ...

L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...A giudicare dalle performance a doppia cifra che stanno realizzando da inizio anno, per le criptovalute è iniziata una nuova primavera. Ma il governo Meloni ha deciso da quest’anno di tassare le plusv ...