Desideri replica a Rotondi | “Non rappresenta la Democrazia Cristiana”

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) “L'onorevole Gianfranco, parlamentare di Fratelli d'Italia, continua a fare dichiarazioni e ad assumere iniziative a nome della, per la quale non ha alcun ruolo dinza ed alla quale non è iscritto”. In una nota Fabio, portavoce nazionale e coordinatore politico della, risponde al deputato, per uno scontro che va avanti da tempo. “Abbiamo già inviato allo stesso una regolare diffida ad utilizzare nome e simbolo del partito - spiega-. Prima di inviare tale diffida, al parlamentare di Fratelli d'Italia, abbiamo preventivamente comunicato sia al Presidente della Repubblica, che ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del ...