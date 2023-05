“Denuncio tutti” Uomini e Donne | dopo l’ultima puntata Armando Incarnato muove gli avvocati

(Di martedì 2 maggio 2023)sta per esplodere, il cavaliere dioragli. Un’altra bombaquella scoppiata su Tina, con il cavaliere Elio che aveva annunciato risposte legali davanti agli atteggiamenti, e soprattutto alle frasi, aggressivi dell’opinionista. Pernon è un bel periodo:le accuse di avere un manager (smentite) erano arrivati duri confronti con Gianni Sperti prima (con cui i rapporti non sono mai stati buoni) e con Riccardo Guarnieri poi. Un ‘teatrino’ secondo il pubblico diche ha scatenato feroci polemiche: “Che tristezza vedere che ormai la comandanel programma. Aurora ha fatto quello che vorremmo fare ...

Primo fra, il dialogo tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato. Una "trattativa" chiamata così dagli stessi protagonisti sia mafiosi che istituzionali. In primis, dall'ex generale del ROS dei ......riprendere le attività di bonifica e messa in sicurezza del sito Ex Daramic - ha aggiunto il sindaco Graziano Scavone - le istituzioni devono caricarsi degli obblighi di bonifica per rimuovere...Allo stesso tempo, però,questi viaggiatori hanno acuito problematiche esistenti da tempo ... avvenuta però la sera di ieri (domenica 30 aprile): "quanto accaduto stasera all'aeroporto ...

“Denuncio tutti!”. Sgarbi furioso per l’abbattimento di una palazzina ... ArtsLife

L'esposto di Rotondi (Dc) per una "strategia coordinata di aggressione al partito attraverso la improvvisa proliferazione di numerose (finora tre) formazioni politiche, che dichiarano di essere la Dem ...(Adnkronos) – L’esponente Dc, Gianfranco Rotondi, in veste di rappresentante legale dell’ultimo partito democristiano rimasto in Parlamento ha fatto un esposto-diffida alle massime cariche dello Stato ...