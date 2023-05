(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 8 minutiQuattro giorni di confronti e dibattiti intorno al tema “”:ildei, decima edizione, nel nome di Aldo Masullo, a cento anni dalla sua nascita, e di Francesco Saverio Festa, professore di Storia dellaa all’Università di Salerno. Da domani, 3 maggio, e fino al 6, si svolgerà la rassegna dia politica ideata da Angelo Antonio di Gregorio e patrocinata dal Comune di Avellino. Avrà luogo all’interno dell’Eliseo, che è sempre di più il cuore pulsante della cultura in città. La kermesse si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dell’assessore alle Politiche giovanili ed agli Eventi, Stefano Luongo. Un ricco parterre di relatori e studiosi si alternerà ...

...nella società contemporanea l'uomo non può vivere al di fuori dei confini dettati dalle... che di riflesso mette in cattiva luce le autocrazie, ie i nazionalismi, che oggi ......attualmente è la difesa delleeuropee dalle ingerenze esterne e interne. Proprio dell'importanza della democrazia e degli strumenti da adottare per difenderla da fake news,e ...Anzi, la "rottura" dell'Europa, bandiera dei diversiche hanno agitato la scena negli ... un orizzonte ideologico che richiama alla difesa dei diritti e alla lotta dellecontro le ...

“Democrazie e Sovranismi”, all'Eliseo torna il Borgo dei filosofi anteprima24.it

Il pensiero filosofico contemporaneo, per restituire centralità alla città nel dibattito internazionale sui cambiamenti della politica e della società. La X Edizione del ...Siamo fortunati ad essere europei, ed è il momento di rendercene conto sul serio. Cosa chiedono i giovani all'Europa.