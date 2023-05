Decreto lavoro | via libera dal CdM | taglio cuneo fiscale e nuovo reddito di cittadinanza

(Di martedì 2 maggio 2023)2023 approvato ieri, 1 maggio, dal Consiglio dei ministri. Il testo, si spiega in una nota del governo, 'interviene con misure volte a ridurre il, per la parte ...

... le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di... Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dalSemplificazione e Innovazione digitale ...2023 approvato ieri, 1 maggio, dal Consiglio dei ministri. Il testo, si spiega in una nota del governo, 'interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, come gli interventi su accise e superbonus. Destiniamo l’intero ...Da quando si è insediato a Palazzo Chigi l'esecutivo di centrodestra non c'è stata una sola mossa azzeccata da parte dell'organizzazione sindacale storicamente di estrazione ideologica di sinistra ...