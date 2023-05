Decreto lavoro | Renzi | “Più importante taglio tasse? Giorgia ma che stai a dì?”

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – “I 60 secondi di oggi sono dedicati aMeloni e alla notizia del giorno: la riduzione dellasul. Ieri c’era questo video pazzesco da Palazzo Chigi in cuiMeloni con fare solenne annuncia: ‘Abbiamo tagliato 4 miliardi’, sono 3 ma cambia poco, ‘e questo è il piùdisuldegli ultimi decenni’.ma chea dì?”. Così Matteoin un video su Instagram. “Questodi, un taglietto, è molto più piccolo di altri interventi. Per esempio – continua – vi ricordate gli 80 euro?Meloni se li ricorda perché li definiva mancia elettorale. Bene, gli 80 euro ...

La riduzione di 4 punti per sei mesi del cuneo fiscale stabilita dal governo Meloni con ildel Primo Maggio non è, con tutta evidenza, il 'più importante taglio delle tasse suldegli ultimi decenni' come la premier sostiene nel video diffuso sui social . L'esonero parziale ...... dal primo gennaio 2024 arriva l' per le famiglie con disabili, minori o over - 60; mentre per gli occupabili, dal primo settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al, con percorsi di ...E' quanto prevede la bozza delche modifica i due commi della legge di bilancio di quest'anno che hanno introdotto il limite. La deroga vale solo per i nuclei familiari con disabili, ...

Decreto lavoro: il Mef, il taglio del cuneo da luglio a dicembre, 100 euro in più - Politica Agenzia ANSA

Quanto vale il nuovo taglio del cuneo fiscale per aumenti in busta paga dei dipendenti: cosa cambia con nuovo decreto Lavoro ufficiale approvato ...Firenze, 2 maggio 2023 – Il decreto Lavoro approvato dal consiglio dei ministri il 1 maggio conferma l'addio al reddito di cittadinanza. Dal 1 gennaio 2024, come misura di contrasto alla povertà, entr ...