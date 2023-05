Decreto lavoro | Landini | “Non hanno vinto e non vinceranno”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 maggio 2023) “I provvedimenti decisi dal governo non vanno nella direzione da noi richiesta”. È quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, concludendo dal palco la manifestazione del Primo maggio a proposito delapprovato dal governo. Per il leader della Cgil, ilvarato il Primo maggio dal governo “è pessimo perché aumenta la precarietà” “Continueremo fino alla vittoria – proseguito-. None non. Noi continueremo la mobilitazione unitaria e, se non avremo risposte, siamo pronti tutti insieme a continuare la mobilitazione fino a quando non avremo ottenuto i risultati di cui abbiamo bisogno. Per noi la Costituzione non è solo da celebrare ...