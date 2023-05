Decreto Lavoro | Calderone | “Nessun rischio di aumento precarietà”

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – “Non si verificheràdella. Non vedo tutta questa polemica”. E’ quanto sottolinea il ministro del, Marinaa Radio24, in merito alle novità introdotte dalsulapprovato ieri in Cdm. “Ildignità – spiega il ministro – prevedeva causali solo dopo i 12 mesi. L’intervento nelapprovato ieri elimina le causali di difficile applicazione e che soprattutto potevano generare contenziosi, affidando alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale la definizione delle causali. Poi c’è una clausola per cui si dice che laddove non c’è in questo momento una previsione da parte della contrattazione collettiva si dà alle parti la possibilità di prorogare ...