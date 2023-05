Decreto Lavoro | Calderone | “Nessun rischio di aumento precarietà”

(Di martedì 2 maggio 2023) "Proroga taglio cuneo al 2024? allo studio anche sopra 35mila euro lordi, ma serve prudenza", aggiunge il ministro del“Non si verificheràdella. Non vedo tutta questa polemica”. E’ quanto sottolinea il ministro del, Marinaa Radio24, in merito alle novità introdotte dalsulapprovato ieri in Cdm. “Ildignità – spiega il ministro – prevedeva causali solo dopo i 12 mesi. L’intervento nelapprovato ieri elimina le causali di difficile applicazione e che soprattutto potevano generare contenziosi, affidando alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale la definizione delle causali. Oggi dunque si firma di fatto un contratto senza ...

... questi i punti principali del provvedimento che interviene anche sulla disciplina in materia di sicurezza sul. Quanto al primo punto, ilinnalza dal 2 al 6% l'esonero dei contributi ..."Con normenon c'è rischio precarizzazione" Secondo Calderone, le norme delsui contratti a termine approvato il 1 maggio non comportano rischi di precarizzazione. È un ...Il Governo Meloni ha approvato, nel Consiglio dei ministri del 1 maggio, ilcon il taglio al cuneo fiscale come misura centrale. Il Ftse Mib parte positivamente nei primi scambi. Bene ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il Presidente Maurizio Baldi "Bene stop reddito cittadinanza, rilancio occupazione, riduzione costo lavoro e semplificazioni. Adesso priorità su ricerca personale qualificato e accesso al credito" ...