Decreto lavoro 2023 | cosa prevede il testo approvato il Primo Maggio

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Governo Meloni si è riunito il, festa del, e haunlegge. Con una mossa di marketing politico, l’esecutivo di destra ha in parte ‘scippato’ le attenzioni dei media al tradizionale ‘Concertone’ di piazza San Giovanni a Roma. Giorgia Meloni, senza fare una conferenza stampa, ha però diffuso un video dalle stanze di Palazzo Chigi per distanziarsi da chi faceva ‘festa’ – i sindacati – e proclamare che lei, invece, lavorava. Naturalmente per il bene del Paese. La premier Giorgia Meloni durante il Cdm del. Foto Ansa/Chigi Filippo AttiliTaglio del cuneo fiscale Ildel, si spiega in una nota del Governo, “interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte ...

Ora con questocerchiamo di tracciare un percorso. In questo periodo quello che sta ... 'La proroga del taglio del cuneo al 7% anche nel 2024 Siamo alper poterlo fare ma bisogna agire ...Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli , sul. "In linea generale - ha aggiunto - , la riduzione del costo delè fondamentale per rilanciare e rafforzare la nostra ...In questo caso, il potere è stato esercitato per tutelare il: coinvolti dalla fusione oltre 4.600 dipendenti dei 4 stabilimenti presenti in Lombardia, Marche e Toscana. Ilinfatti ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

Taglio del cuneo fiscale e politiche del lavoro, il ministro Calderone spiega la logica del decreto approvato il 1 maggio e annuncia la misure che il ...Il governo difende le misure: riduzione di ulteriori 4 punti del cuneo fiscale e fringe benefit esentasse fino a 3 mila euro per i dipendenti con figli. Il ministro: "Tracciamo un percorso. Aumentano ...