Decreto Cutro | Berruto Pd | “Governo vuole arginare i flussi e rende migliaia di persone irregolari e invisibili”

(Di martedì 2 maggio 2023) “Siete andati a, proprio lì, dove il mare è diventato un cimitero, per produrre un testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti dellemigranti. Proponete, permigratori, di indebolire la protezione speciale, scaraventando così decine didiin stato dità“. Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Mauro, intervenendo in discussione generale sul Dl. “per la legge, ma materialmente presenti sul territorio, questesono private della propria dignità, della possibilità di costruirsi una vita in Italia o in Europa. Certamente con questo, dopo aver colpito le ong, ...

La maggioranza di centrodestra taglia la discussione generale alla Camera e mette la fiducia sul. Il provvedimento, in attesa del via libera definitivo di Montecitorio, sarà quindi sottoposto al voto finale. Il tutto dopo che l'Aula ha approvato la chiusura anticipata della ...18.30 Dl Migranti,governo pone fiducia Camera Il governo, con il ministro Luca Ciriani, ha posto alla Camera la questione di fiducia sulmigranti, il cosiddettoche diventerà legge dopo l'ultimo passaggio i aula. La conferenza dei capigruppo stabilirà ora i tempi per le dichiarazioni di voto e del voto stesso.Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Colucci , capogruppo in commissione Affari costituzionali, nella dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità al. 'La verità - ha ...

Governo grottesco, decreto Cutro viola la Costituzione: la relazione di minoranza alla Camera Fanpage.it

In Aula il deputato si lancia in una filippica contro il decreto Cutro. "Continua le politiche razzializzanti...". Lega a gamba tesa: "Con questo provvedimento vogliamo evitare scandali sulle coop pro ...Sul dl migranti il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera. Lo ha annunciato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La conferenza dei capigruppo si riunirà ora per stab ...