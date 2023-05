De Laurentiis | «Per giovedì 8 maxi schermo al Maradona e biglietto unico di 5 euro»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Durante la conferenza stampa del prefetto di Napoli, Claudio Palomba,il sindaco Gaetano Manfredi, il questore di Napoli Giuliano e il presidente del Napoli, Aurelio Deper presentare il nuovo piano per la festa scudetto del Napoli, il presidente ha parlato per ringraziare i tifosi «Mi uniscono ai ringraziamenti al popolo napoletano del Sindaco, perché il popolo Napoletano ha dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo e abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente, visto anche la limitazione per ila Ettore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita agli schermi che sono al, con altri 8 schermi per ogni settore. Sono degli schermi supplementare con tutta una connettività che va installata dove poter trasmettere in diretta la trasferta ...