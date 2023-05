... il traffico del centro storico e un modofar rientrare gli azzurri in aeroporto. Questi alcuni degli argomenti sul tavolo della discussione in Prefettura tra il presidente Aurelio De,...Commentaprimo Riunioneil piano scudetto a Napoli questa mattina. Presenti in conferenza stampa De, il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba e il questore Giuliano. Queste le parole del presidente del Napoli: ...... ancora fresco il ricordo di un tira e molla con Deche ne aveva ritardato l'approdo in ... che lo vede al centro del villaggio juventino, complici l'indisponibilità di Kean, fermo...

De Laurentiis: «Per giovedì 8 maxi schermo al Maradona e biglietto unico di 5 euro» - ilNapolista IlNapolista

Continuano i preparativi per la festa scudetto del Napoli e l'obiettivo numero uno è quello di garantire l'ordine pubblico. Proprio per questo Aurelio De Laurentiis si è recato in prefettura alla 9 pe ...Dalla Prefettura il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco al popolo napoletano, i napoletani hanno dimostrato una grande maturità domenica ...