De Laurentiis | «L’irregolarità costante ci ha penalizzato Da Udine torniamo giovedì verso le 15»

(Di martedì 2 maggio 2023) Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo piano per la festa scudetto del Napoli il presidente del Napoli, Aurelio De, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti De: c’è un’ipotesi sul ritorno della squadra da? E’ un momento straordinario per tutti i napoletani, qual è il suo stato d’animo? «Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver sentito anche stupidaggini tipo che non volevo vincere lo scudetto… a fine maggio dissi che speravo di vincerlo e mi guardarono sgomento, pensando: ‘poverino’. L’entusiasmo è soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta per tutti. Mi inorgoglisce vedere questo entusiasmo a cui ho anche un po’ contribuito. Lavorare significa anche fare fattore comune, che è una cosa difficilissima, ma anche i napoletani hanno dato una grossa dimostrazione. Domenica per ...