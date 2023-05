De Laurentiis | «Il 5 -1 alla Juve vale tutto lo scudetto»

(Di martedì 2 maggio 2023) Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo piano per la festadel Napoli il presidente del Napoli, Aurelio De, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti In quale partita ha capito che si poteva vincere lo? «La partita del 5-1lo, averla battuta così in larga misura all’andata e in minor misura ma con un po’ di fortuna al ritorno…è una soddisfazione. Il rientro a Napoli va concertato, ci sono anche lo scarico e l’allenamento di chi non ha giocato da tenere in considerazione» Cosa ha detto domenica sera ai ragazzi dopo il pareggio che ha fatto sfumare lo«Di Lorenzo l’ho invitato ieri a prendere un caffè con me in albergo, l’ho ringraziato, lui è un vero ...

Continuano i preparativi per la festa scudetto del Napoli e l'obiettivo numero uno è quello di garantire l'ordine pubblico. Proprio per questo Aurelio De Laurentiis si è recato in prefettura alla 9 pe ..."Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L'ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l'incasso ...