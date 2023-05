De Laurentiis | “Giovedì maxi schermi al Maradona per Udinese-Napoli | prezzo simbolico di 5 €”

I maxi - schermi al Maradona 'al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore,... Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De, al termine del tavolo organizzativo ...a Udine il Napoli avrà un altro match point per trovare la vittoria matematica dello ... poi le parole del presidente De: L'ENTUSIASMO - 'Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver ...Perinvece metro aperta fino alle due di notte perché comunque ci sarà lo stadio aperto". Invece sul rientro della squadra in aereo su Capodichino, Denon ha voluto dare ...

Festa scudetto: De Laurentiis, giovedì 8 maxischermi al Maradona Agenzia ANSA