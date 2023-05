De Laurentiis | ' È lo scudetto dell' onestà E senza le irregolarità ne avremmo vinti altri'

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Deal termine del tavolo tecnico in Prefettura, in vista della festa. "Ci sono anni - ha detto - in cui siamo arrivati secondi e ...... ci è cascato con una leggera provocazione nei confronti del passato ma anche guardando al presente, visto che, il suo Napoli, adesso, è pronto ad alzare la coppa per il suo terzodella ...... al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza come ha specificato il presidente De... è quello di permettere ai tifosi di vivere insieme l'emozione della vittoria dello, che ...

Napoli, De Laurentiis: "Vinto lo scudetto dell'onestà" Fantacalcio ®

'Vedere questo entusiasmo al quale credo di avere un po' collaborato mi inorgoglisce anche' NAPOLI (ITALPRESS) - Maxischermi al Maradona ...Dopo aver mancato il primo match point per lo scudetto, il Napoli di Luciano Spalletti ha già iniziato a preparare la sfida del turno infrasettimanale contro l'Udinese.