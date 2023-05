De Laurentiis | Avremmo vinto altri scudetti se Penalizzati dall' irregolarità'

(Di martedì 2 maggio 2023) Udinese - Napoli è stata confermata per giovedì alle ore 20.45 . Questa mattina al tavolo tecnico in Prefettura era presente anche il presidente Aurelio De. Tra le altre cose, è stata ...

Udinese - Napoli è stata confermata per giovedì alle ore 20.45 . Questa mattina al tavolo tecnico in Prefettura era presente anche il presidente Aurelio De. Tra le altre cose, è stata annunciata la diretta della partita del Friuli allo stadio Maradona con otto maxi - schermi: " Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, identico ...2023 - 05 - 02 11:51:23 De: contento perché vedo la vostra gioia Deha parlato al margine del vertice: 'Il mio entusiasmo è immenso. Quando dissi chevinto lo scudetto, ...Bravo De, perché lo scudetto è arrivato. Però mi rimane un punto interrogativo. Se avessi avuto la possibilità di continuare, lovinto prima o mai Non sono così presuntuoso da ...

Il presidente parla con orgoglio dell'annata azzurra: 'L'entusiasmo è totale, sono felice di vedere la gioia dei napoletani'.Pierpaolo Marino, attuale direttore dell'area tecnica dell'Udinese ed ex dirigente del Napoli, ha parlato a SportItalia ...