De Laurentiis annuncia | “Non torneremo da Udine giovedì notte” | c’è la data!

(Di martedì 2 maggio 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto in conferenza stampa dalla Prefettura di Napoli insieme al sindaco Manfredi ed al prefetto Palomba perre tutte le misure previste nei prossimi due giorni in vista della possibile festa scudetto. Di seguito tutte le dichiarazioni del presidente azzurro: Desullo scudetto e il ciclo vincente Ciclo vincente? Credo si sia aperto tanti anni fa, l’irregolarità costante ci ha penalizzato, qualche volta siamo arrivati secondi e mi sento di averne vinti altri di scudetti. Ho vinto lo scudetto dell’onestà che è la prima regola della mia vita. “Quando torna il Napoli da?”, sentite De! Credo che atterreremo nel pomeriggio di venerdì, circa verso le 15. Non previsto dunque un ritorno in notturna ...

Al tavolo tecnico sono presenti anche il sindaco Manfredi, il questore di Napoli Giuliano e il presidente del Napoli, Aurelio De. In collegamento c'è anche il responsabile della ......hanno preso parte il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli De. 2023 - 05 - 02 11:37:25 Verso i mezzi pubblici gratis il 4 giugno Bove, capo di capo gabinetto della Regione,: ...... fa bene al calcio perché torna a vincere il tifo etnico ,che tutti possono sognare , che ... Io voglio credere fino all'ultimo che non sarà così, che Defaccia di tutto per ...

Udinese-Napoli, De Laurentiis annuncia maxischermo: info e ... CalcioNapoli24

Un maxischermo al Maradona per seguire in diretta Udinese-Napoli, che resta fissata alle 20.45: è una delle misure annunciate dal prefetto ...Le dichiarazioni del patron azzurro al termine del tavolo tecnico in Prefettura in vista della sfida di giovedì ...