De Grandis | «Lukaku in crescita! Contro Inter e Roma ecco la coppia»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Dedagli studi di Sky Sport esprime la sua opinione riguardo il buon momento dell’e lad’attacco titolare secondo lui. LA SITUAZIONE – Stefano Deha parlato così in vista della corsa per un posto in Champions League: «L’Atalanta e l’sono due squadre in forma, la Lazio un po’ meno mentre Milan esi sono equivalse. Attacco? Lautaro Martinez consi esalta e i due insieme rendono più che da soli. Dzeko quando entra fa un po’ più fatica, anche se non ho visto ancora unbrillantissimo, ma bravo nel dare la palla ai compagni. Sta crescendo, mi sembra la parabola di Zapata con l’Atalanta.e Milan io sceglierei di puntare sulla ...