Dc | Rotondi presenta esposto a Mattarella e Meloni | “Denuncio ‘furto’ di Balena Bianca”

(Di martedì 2 maggio 2023) L'ex ministro ora parlamentare centrista di 'Noi moderati' all'Adnkronos: "Contro di noi strategia coordinata di aggressione" L’esponente Dc, Gianfranco, in veste di rapnte legale dell’ultimo partito democristiano rimasto in Parlamento ha fatto un-diffida alle massime cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica, Sergio, al premier Giorgiae al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per ”denunciare undi”. L’ex ministro ora parlamentare centrista di ‘Noi moderati’ punta il dito su ”una strategia coordinata di aggressione al suo partito attraverso la improvvisa proliferazione di numerose (finora tre) formazioni politiche, che dichiarano di essere la Democrazia cristiana ed ...

''Fin qui - avverte all'Adnkronos- abbiamo lasciato la vicenda tra il colore e il rispetto per la buona fede dei promotori, ma, di fronte a tanta confusione, produciamo una diffida ...Ferrari 365 GTB/4: uno dei sei prototipi costruiti sarà venduto all'asta a fine mese La Ferrari 365/4 GTB Daytona di serie, invece,quattro fari, indicatori di direzione più grandi ......Lionello Venturi e diretta in seguito da personalità come Luigi Serra e Pasqualeche lo ... Giancarlo De Carlo, Paolo Volponi, Manfredo Tafuri (del quale in catalogo siun magnifico ...

Dc, Rotondi presenta esposto a Mattarella e Meloni: "Denuncio 'furto ... Adnkronos

(Adnkronos) – L’esponente Dc, Gianfranco Rotondi, in veste di rappresentante legale dell’ultimo partito democristiano rimasto in Parlamento ha fatto un esposto-diffida alle massime cariche dello Stato ...Roma, 2 mag. (askanews) - Dal 3 all'8 maggio 2023'L'Archivio è il messaggio' è lo slogan che il presidente dell'AAMOD Vincenzo Vita lancia ...