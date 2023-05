D’Ambrosio | due consecutive da titolare? Ruolo da protagonista

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Simone Inzaghi non ha preso in considerazione spesso Danilo, complice la forma fisica precaria e i frequenti infortuni. Adesso però il difensore si sta ritagliando un nuovoda. CENTRALE – Le rotazioni in questo periodo sono obbligatorie, che si giochi con la Lazio o che si giochi con il Verona. Simone Inzaghi sta concedendo spazio a tanti giocatori diversi, addirittura Joaquin Correa ha disputato la quinta partita consecutiva dain campionato. I tanti impegni obbligano il tecnico piacentino a cambiare, questo ha fatto sì che molti ritrovassero fiducia. Tra questi figura Danilo, che non ha avuto tante opportunità nella stagione. Domenica il difensore ha giocato 45 minuti, è stato sostituito per un’ammonizione ingiusta. Col Verona il più longevo della ...