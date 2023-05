Dal nuovo reddito di cittadinanza ai contratti più flessibili | le misure decise dal governo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 maggio 2023) In piazza San Giovanni il concertone del Primo Maggio dei sindacati. A Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha riunito il consiglio dei ministri per approvare il decreto lavoro atteso da tempo. Tutto come previsto, tranne che la conferenza stampa al termine del cdm è saltata, sostituita da un video in cui Meloni si muove tra i corridori presentando quello che definisce come il «taglio delle tasse sul lavoro più importante degli ultimi decenni». Il decreto poggia per la maggior parte sui 3,4 miliardi di euro di scostamento di bilancio previsti nel Documento di economia e finanza. «Oggi e fino alla fine di quest’anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di sei punti percentuali, per chi ha redditi fino a 35mila euro, e addirittura di sette punti percentuali per i redditi più bassi, fino a 25mila euro», dice Giorgia Meloni nel video. «Sono fiera che il...