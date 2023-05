Da Toronto a Napoli | Insigne in fermento per il terzo scudetto della storia degli azzurri

(Di martedì 2 maggio 2023) Lorenzo, seppur da lontano, da, non smette di pensare alloche arriverà per il. L’addio ai coloridelnella scorsa estate non ha scalfito per nulla l’amore diverso il suo popolo che ora aspetta solo di festeggiare loche potrebbe arrivare contro l’Udinese giovedì 4 maggio., in unasul suo profilo di Instagram, ha postato il suo rigore realizzato contro la Salernitana lo scorso anno in un roboante 4-1 contro il club amaranto. Chiaro gesto anche “polemico” nei confronti dei tifosiSalernitana che hanno festeggiato dopo l’1-1 casalingo con gol di Dia che ha smorzato la festa napoletana. Nella...

'Sono orgoglioso di te, fratello' ha scritto sui social Lorenzo, ex capitano del Napoli che ha seguito la stagione del fratello direttamente dal Canada dove oggi gioca con la maglia del Toronto FC.

Da Toronto a Napoli: Insigne in fermento per il terzo scudetto della ... SPORTFACE.IT

Lorenzo Insigne ha pubblicato sui social un filmato in vista dell'imminente festa Scudetto da parte del Napoli.Roberto Insigne, ex calciatore del Napoli e fratello del più noto Lorenzo, ha parlato anche della compagine allenata da mister Luciano Spalletti. Il Frosinone, dopo il 3-1 rifilato alla Reggina, ha co ...