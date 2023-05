Da Serena Williams a Rihanna | tutti i “pancioni” vip al Met Gala 2023

e Alexis Ohanian : l'ex tennista e l'imprenditore statunitense sono sposati dal 2017. Al Met Gala 2023 hanno ufficializzato che sono in attesa del secondo figlio. Karlie Kloss e ...... tutto nudo per la tintarella integrale L'ANNUNCIO AL MET GALA Fotogallery -è incinta, secondo figlio per la ex tennista AL PARTY C'ERA ANCHE CHANEL Fotogallery - La festa per il ...Iconica come sempre, con l'ex tennista statunitense che ha approfittato l'occasione per annunciare al mondo di essere in dolce attesa del secondogenito, dopo Olympia. Tra le stelle ...

Serena Williams incinta (di nuovo), svela il pancione al Met Gala: l'annuncio con stile insieme al marito Alex leggo.it

Si è svolto ieri sera uno degli aventi più attesi di New York, il Met Gala. Due inaspettati annunci e “pancioni” in bella vista ...Serena Williams condivide una serie di immagini con Alexis Ohanian e rivela la seconda gravidanza sul red carpet del Met Gala 2023.