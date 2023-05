Da Ostia a Harvard | Lennard Pische ammesso nel college Usa | “Se si vuole | si può”

(Di martedì 2 maggio 2023), 18enne diè uno dei sette italiani – l’unico in tutto il Lazio – che quest’anno sono stati ammessi ad, più antica università degli Stati Uniti, nonché una delle più prestigiose università del mondo. Di madre tedesca e padre italiano,ha deciso che avrebbe studiato in America fin dal primo anno di scuola superiore al liceo Vittorio Colonna, scuola dove a breve si diplomerà nell’indirizzo di scienze applicate. La Sapienza sul podio mondiale negli studi classici (per la terza volta): il report annuale del World University Rankings La storia diIntervisto da Repubblica, il ragazzo racconta di come iniziò ad ambire adfin da subito: “Sapevo che uno dei requisiti fondamentali fosse avere una ...

