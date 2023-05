Da Moonlight ad Aftersun | ecco la classifica dei migliori film targati A24

(Di martedì 2 maggio 2023) Sappiamo tutti, ormai, cosa rende inconfondibile una produzione di A24: ritmo frenetico, massimalismo sfrenato, un certo grado di abuso di sostanze o analoghe rappresentazioni di autolesionismo, un'abbondante illuminazione al neon e gli eroi coraggiosi, ma sfortunati. Questi ultimi, spesso, sono adolescenti. Il loro stile insieme ai brand coinvolti sono diventati così popolari che A24, oggi, è considerata dal marketing un’importante vetrina. Sono i marchi stessi a volere comparire sui cartelloni, al pari del regista e degli attori. Si fanno pubblicità e aiutano A24 nell'impresa di attirare pubblico e massimizzare i guadagni al botteghino, in particolare quando cast e troupe sono emergenti. A24, infatti, si è fatta riconoscere a Hollywood per la costante produzione didi qualità, almeno per quanto riguarda l’apprezzamento della critica. La nuova era di A24 è ...

... ma in realtà il vincitore era "". "Nessuno però si fece male. Si sono comportati tutti ...- Elvis Colin Farrell - Gli spiriti dell'isola Brendan Fraser - The Whale Paul Mescal -...... dalla gaffe della statuetta di miglior film aassegnata in un primo tempo a La La Land ... Elvis Colin Farrell, Gli spiriti dell'isola Brendan Fraser, The Whale Paul Mescal,Bill ...... ma in realtà il vincitore era "". "Nessuno però si fece male. Si sono comportati tutti ...- Elvis Colin Farrell - Gli spiriti dell'isola Brendan Fraser - The Whale Paul Mescal -...