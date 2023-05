Cybersecurity Ucraina | la situazione nel paese aggiornata a marzo 2023

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 2 maggio 2023) Sul portale del governo ucraino è stato pubblicato un report (scaricabile qui) – condiviso anche da Natalia Tkachuk, capo del dipartimento per la sicurezza delle informazioni e ladel Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kyiv – che è una «Rassegna delle notizie sulla cybersicurezza in, tendenze, ed eventi mondiali legati alla prima guerra informatica mondiale». Il reportè aggiornato a. Nel rapporto si evidenzia come in tutto il mondo i vari Paesi cambino il loro approccio alla cybersicurezza basandosi anche sull’esperienza della cyberwar russo-. Da parte dell’Europa, per esempio, si evidenzia l’intenzione di “sovranizzare” maggiormente il cyberspazio (si lavora attivamente sul Cyber ...