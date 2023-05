Curry contro LeBron | due mondi opposti che si scontrano

Per la quinta volta nelle loro carriere LeBron James e Stephsi affronteranno in una serie di playoff. Dopo le quattro finali NBA consecutive dal 2015 al 2018, i due giocatori in attività più famosi al mondo si affrontano nella serie tra Los Angeles ...... cosa vuol dire, come è nato FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti NBA Tutta la NBA ai piedi di Steph: le reazioni ai 50 La leggendaria prestazione di Stephi Sacramento ...La qualificazione alla semifinale di Conference dei Golden State Warriors porta la firma di Steph, protagonista di una prestazione fantastica in gara - 7i Sacramento Kings . Il fenomeno di Akron ha infatti realizzato 50 punti , stabilendo un nuovo record per gara - 7 nei Playoff Nba ...

Playoff NBA, è ancora LeBron James contro Steph Curry: la serie è su Sky Sport

Entrambi nati ad Akron, ma le somiglianze finiscono qui. Famiglie, fisico, scelte in campo e fuori, anatomia di due divinità cestistiche contro in Lakers-Warriors (gara 1 alle 4 italiane) ...Dopo i 50 punti segnati nell’elimination game di ieri sera contro i Sacramento Kings, il coach dei Warriors spende parole importanti per il suo fenomeno ...