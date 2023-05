Cura della pelle | per Valentina Amadu è lavoro | ma anche una missione

Leggi su tpi

(Di martedì 2 maggio 2023) Laè l’organo più grande del corpo umano equello più esposto ai rischi. Trovandosi a diretto contatto con l’esterno, infatti, ha l’obiettivo di rivestire e proteggere il corpo dagli agenti nocivi. Eppure sembra che sial’organo di cui le persone si preoccupano meno, per quanto riguarda la loro salute. Capita spesso di ignorare piccoli sfoghi, macchie o acne perché non particolarmente fastidiosi o perché convinti che siano cose passeggere. In realtà, laha bisogno delle stesse cure di tutto il resto e, forse, è addirittura ciò che ne necessitadi più, avendo il compito di combattere in prima linea contro batteri, lesioni e particelle nocive., dermatologa e venereologa, ha fatto perciò del suouna ...