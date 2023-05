Cuneo fiscale | Meloni sbaglia i conti | il governo non ha fatto il “più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni”

(Di martedì 2 maggio 2023) La riduzione di 4 punti per sei mesi delstabilita dalcon il decreto del Primo Maggio non è, con tutta evidenza, il “piùsul” come la premier sostiene nel video diffuso sui social. L’esonero parziale dai contributi previdenziali (che peraltro non sono) a carico dei lavoratori dipendenti vale infatti, stando al comunicato del Tesoro, “circa 4 miliardi“. Anche a voler sommare a quella cifra i 5 miliardi previsti dalla legge di Bilancio per il 2023 per prorogare e potenziare la sforbiciata introdotta dalDraghi si arriva a 9 miliardi: comunque meno dei 10 ...

Poi passa a illustrare i vari punti del decreto: dalla riforma del reddito di cittadinanza all'aumento del taglio delper i redditi fino a 35mila euro. Infine, la chiosa: 'E ora, al ...Il governo lavora per prorogare il taglio delal momento fissato fino a fine 2023. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a Radio24. 'Con la manovra abbiamo confermato i due punti di taglio, oggi con tutte le risorse ...13 di Giampiero Falasca Quanto vale il taglio delFino a 100 euro in più in busta paga di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci Loading... DALLE FONDAMENTA Lca Architetti . MATERIALI ...

Decreto lavoro, Cacciari: “Taglio cuneo fiscale Non basta, servono manovre redistributive di grande peso” Il Fatto Quotidiano

Poco più di tre minuti, per illustrare i provvedimenti contenuti nel decreto varato il primo maggio e annunciare «il più importante taglio alle tasse sul lavoro degli ...