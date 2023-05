Cuneo fiscale 2023 | taglio di 7 punti in busta paga dal 1° Luglio Le novità

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono state approvate il 1° maggio con il Decreto Lavoro le istruzioni sul nuovoal, annunciato con DEFapprovato dal governo e pronte a introdurre una nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni. La grandeè che la sforbiciata delnon si fermerà al 4 per cento (come annunciato le scorse settimana dei vari ministri), ma è salita al 7% per i lavoratori con redditi fino a 25mila euro e al 6% per quelli con redditi fino a 35mila euro. Purtroppo però solo temporaneamente. Il nuovo ...

Ulteriore riduzione dele contributivo; misure di contrasto alla povertà in seguito alla fine del Reddito di cittadinanza; allargamento delle possibilità di stipulare contratti a ..."Bene l'intervento del Governo sul. Un'azione che deve proseguire per sostenere il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori. Manca, tuttavia, la detassazione degli aumenti contrattuali che consentirebbe nuova e stabile ...Bisogna agire con prudenza con attenzione ai conti" Il governo lavora per prorogare il taglio delal momento fissato fino a fine 2023. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina ...

Arrivano dal DEF le novità sul nuovo taglio al cuneo fiscale 2023, che da maggio a dicembre aumenterà ancora, ma non per tutti | LeggiOggi ...