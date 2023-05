(Di martedì 2 maggio 2023) Sono state approvate il 1° maggio con il Decreto Lavoro le istruzioni sul nuovoal, annunciato con DEFapprovato dal governo e pronte a introdurre una nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni. La grandeè che la sforbiciata delnon si fermerà al 4 per cento (come annunciato le scorse settimana dei vari ministri), ma è salita al 7% per i lavoratori con redditi fino a 25mila euro e al 6% per quelli con redditi fino a 35mila euro. Purtroppo però solo temporaneamente. Il nuovo ...

Si fa un gran parlare del taglio alma, statistiche e confronti con precedenti manovre a parte, proviamo a capire cosa cambierà nel concreto per i lavoratori . Giunge in soccorso il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale ..."Io credo che non debba esserci preoccupazione. Certamente questo aumento di riduzione delscade il 31 dicembre ma questa non e' una manovra di bilancio, e' chiaro che in sede di manovra di bilancio per il 2024 per il triennio il 2024 - 26 l'impegno del governo e rendere ...... si attende l'estensione dei nuovi bonus 150 - 200 euro a maggio per alcune categorie di lavoratori che potrebbe essere innanzitutto rappresentata dl nuovo taglio delannunciato dal ...

(LaPresse) “Chiaramente non è strutturale perché non è una manovra di bilancio. Anche il precedente taglio del cuneo fiscale non era strutturale ma a scadenza. L'impegno del Governo è quello di ..."Bene le misure introdotte dal governo con il decreto lavoro, ora ci vuole maggiore coraggio per aiutare le piccole medie imprese ad affrontare i problemi quotidiani". Il presidente di Confartigianato ...