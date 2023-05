Cultura e scacchi | la pluri-campionessa Marina Brunello sfida 30 avversari contemporaneamente

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023) Bergamo. Una regina contro tutti. Sabato 6 maggio alle 16, sotto i Portici di Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, laitaliana femminilesi esibirà in una “simultanea” dicontro trenta, ovvero li affronterà in contemporanea. L’evento fa parte delle iniziative mirate a promuovere il gioco nell’ambito di “Bergamo Brescia capitale italiana della”, organizzate dai club delle due città in collaborazione con gli assessorati allo Sport dei rispettivi Comuni e con il sostegno dell’azienda Pentole Agnelli, che da anni sponsorizza la formazione di “Caissa Italia” nel campionato italiano a squadre femminile di, guidata proprio da. La 28enne di Rogno, medaglia d’oro ...