(Di martedì 2 maggio 2023) Con il pareggio di Bologna, lantus è giunta a quattro partite di fila in Serie A senza la vittoria ed è anche incappata nel terzo errore dal dischetto (record in A condiviso con la Roma). A ciò ...

Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie, tanto in campo che nel dopo gara, ... Non è un caso, ci sono statiepisodi con noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano,...dice: non è un caso, ci sono statiepisodi contro la Juve. Ci sono tante vicende, che condizionano anche arbitri e varisti, tanto da far pensare che sia tornato in voga il famoso ...C'è tanta delusione e anche un bel po' di rabbia nelle parole di Juan, esterno della Juventus , a DAZN dopo la partita contro il Bologna terminata 1 - 1. Il colombiano ha avuto da ridire soprattutto per la rete dei rossoblù viziata, a suo modo di vedere, da un ...

Cuadrado: "Troppi episodi con noi". Ecco quelli che la Juve contesta La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...ForzAzzurri.net - Le accuse di Marcello Chirico Il noto giornalista Marcello Chirico di dichiarata fede juventina, attraverso un suo editoriale sul portale ...