Cristiano Ronaldo stanco dell’Arabia? Vuole tornare in Europa | Perez ci pensa | ma…

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 maggio 2023) La permanenza in Arabia Saudita dipotrebbe finire prima del tempo: CR7 vorrebbeinSaudita? Secondo quanto raccolto dai media spagnoli e riportato da Tuttosport, CR7 sarebbe scontento del club – dirigenza e compagni -, dei tifosi e dell’ambientamento nel paese saudita. Per questo motivo valuterebbe un ritorno in. Sul tavolo ci sarebbe anche il ritorno al Real Madrid, con Florentinodisposto a discuterne, con una condizione decisiva. Il Real Madrid sarebbe pronto a riaccogliere CR7, ma solo ad una condizione: da dirigente od ambasciatore del club. Questo significherebbe l’addio al calcio per il portoghese.