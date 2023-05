«Cristiano Ronaldo non è contento in Arabia Saudia | torna a Madrid» | l’indiscrezione dalla Spagna

Leggi su open.online

(Di martedì 2 maggio 2023) Potrebbe interrompersi dopo qualche mese il matrimonio trae l’Al-Nassr Football Club, la società saudita che ha accolto il campione portoghese dopo il suo allontanamento dal Manchester United. Il club aveva proposto al giocatore un contratto da 190 milioni di euro a stagione per due anni, più i bonus, i diritti di immagini e circa 500 milioni di dollari per diventare poi ambasciatore dei Mondiali 2030 a cui si è candidata l’Saudita. Una cifra impossibile da rifiutare – l’accordo vale quasi 1 miliardo – anche per Cr7, che però non è bastata a rendere il suo soggiorno inSaudita più piacevole.ha segnato 12 gol in 12 partite di campionato, finora, ma la sua squadra è seconda e più volte ha avuto dei malumori con i tifosi. La sua ...