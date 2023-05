Cristian Totti esce allo scoperto | chi è la fidanzata Melissa Monti

Leggi su dilei

(Di martedì 2 maggio 2023)è uscitocon la, in occasione del diciottesimo compleanno della ragazza. Il figlio di Francesco e Ilary Blasi, dopo aver postato lo scorso dicembre una sola foto insieme, è tornato a riempire le stories di immagini insieme alla ragazza, alla maxi festa alla quale ha partecipato anche la sorella Chanel. Una dichiarazione d’amore in piena regola, con tanto di scatti abbracciati in cui, un emozionatissimo, stringe la suae un romanticissimo bacio. L’amore è nell’aria a casa, il 2023 è sempre più rosa per tutta la famiglia.al compleanno della...