Cristian Totti e i 18 anni della sua Melissa | 'Sei la più bella'

Leggi Ancheinnamorato, il figlio di Francesco impazza sui social con la fidanzata 'Sei la più bella', ha scritto sui social Chanelcondividendo alcune immagini del party di Melissa Monti. E ...Non solo Ronaldo, guarda come Agnelli allarga la famiglia AL PARTY C'ERA ANCHE CHANEL Fotogallery - La festa per il 18esimo compleanno di Melissa Monti, fidanzata diPOCHI INVITATI, ...Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza bollente in barca in Sardegna AL PARTY C'ERA ANCHE CHANEL Fotogallery - La festa per il 18esimo compleanno di Melissa Monti, fidanzata diPOCHI ...

Cristian Totti, la festa per i 18 anni della fidanzata tra karaoke e fuochi TGCOM

Un party da sogno per Melissa Monti, coronato dalla dolce dedica della "cognata" Chanel Totti Un party glamour per celebrare il raggiungimento della maggiore età dell'attrice, con tanti amici che si s ...Sfarzo, amore e divertimento. Le storie su Instagram di Cristian Totti e della sorella Chanel, hanno svelato la festa per i 18 anni di Melissa Monti, la fidanzata del figlio dell'ex capitano gialloros ...