...la possibilità di negoziare i titoli attraverso le stesse tecnologie utilizzate per le. Il, molto tecnico, prevede in particolare che l'emissione e il trasferimento degli ...... è stata poi reinvestita dal principale indagato per effettuare investimenti in oro e in, detenute su diverse piattaforme online. La Procura al termine dell'indagine ha emesso un...... è stata poi reinvestita dal principale indagato per effettuare investimenti in oro e in, detenute su diverse piattaforme online. La Procura al termine dell'indagine ha emesso un...

Criptovalute: decreto in aula Camera da lunedì 8 maggio OlbiaNotizie

Roma, 2 amg. (Adnkronos) – Il decreto sulle criptovalute sarà in aula alla Camera da lunedì 8 maggio con le votazioni previste dalle 15. E’ quanto stabilito dalla capigruppo di Montecitorio.A giudicare dalle performance a doppia cifra che stanno realizzando da inizio anno, per le criptovalute è iniziata una nuova primavera. Ma il governo Meloni ha deciso da quest’anno di tassare le plusv ...