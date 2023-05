Cricca | addio a Isobel? Scena straziante | lacrime e crollo nervoso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023), dopo l'eliminazione durante la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, è stato costretto a salutare tutti i suoi compagni e a lasciare il programma. E come mostrano le immagini andate in onda ieri, primo maggio, nel daytime, non sono mancati momenti di grande commozione. In particolareera triste perché uscendo dalla Casetta non vedrà piùKinnear, per la quale prova qualcosa. Tutti infatti hanno visto che tra i due c'era del tenero anche se in realtà nelle ultime settimane i due sono apparsi sempre più distanti, soprattutto la ballerina sembrava essere molto fredda rispetto a dediche e canzoni d'amore. Tant'è. Come mostrano queste immagini,, prima di dare l', gli ha detto in: "Dai! Ti rivedrò ...