LA POLEMICA SULL'UCRAINA 'Stiamo andando verso una guerra chee, invece, di cercare ... for the book "La realta` non `e come ci appare", "Prize of the 2013 FQXi Essay Contest, for the ...Percentuale chenotevolmente soprattutto per alcuni target, che trovano nellahand un alleato per affrontare tutti i cambiamenti tipici della loro condizione: GenZ e Millennials (73%), ...Mirella Castigli 20 Aprile 2023 Ecommerce , Esperti e Analisti , News Home News L'eCommerce: 7 su 10 sono piattaforme Le piattaforme rappresentano il 70% dell' eCommerce . E, insieme ...- ...

Cresce la Second Hand Economy, vale 25 miliardi di euro Entilocali-online

Percentuale che cresce notevolmente soprattutto per alcuni target, che trovano nella second hand un alleato per affrontare tutti i cambiamenti tipici della loro condizione: GenZ e Millennials (73%), ...Il Consorzio piemontese che sviluppa software approva il bilancio 2022 con ricavi in aumento a quota 140 milioni ...