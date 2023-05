Credendino | Marina mai stata in mare così tanto come in questo periodo storico

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - ''Laoggi è innon lo è mainegli ultimi quaranta anni per far fronte al fenomeno del terrorismo, eco terrorismo e della pirateria. Persiamoininmomento. Dobbiamo proteggere le navi italiane che operano nel mondo''. Lo sottolinea il Capo di Stato Maggiore dellaMilitare l'Ammiraglio Enrico, adì, il programma di approfondimento sull'economia deldi Confitarma, dedicato oggi al tema della sicurezza. ''L'impatto della pirateria è ancora attivo nel golfo di Guinea e nell'Oceano indiano'', spiega, che continua: ...

Sarà con noi, il Capo di Stato Maggiore dellaMilitare Ammiraglio di Squadra Enrico. Presenti in studio, insieme al Presidente di Confitarma e Federazione del Mare Mario Mattioli, ...Non c'è dubbio che gli Arsenali di Augusta, Taranto, Spezia e Brindisi meritano un'attenzione particolare come già chiesto dal Capo di Stato Maggiore dellaMilitare l'ammiraglioin ...'Grazie all'impegno di Patrizia, moglie del Capo di Stato Maggiore, e a Clelia Biraghi - continua Liscio - laha deciso di far conoscere il nostro progetto in un convegno al circolo ...

Credendino: "Marina mai stata in mare così tanto come in questo ... Civonline

L’impatto della pirateria è ancora attivo nel golfo di Guinea e nell’Oceano indiano”, spiega Credendino, che continua: ”Gli atti di pirateria si sono spostati tra stretto di Malacca, Singapore e west ...“La Marina oggi è in mare come non lo è mai stata negli ultimi quaranta anni per far fronte ai fenomeni del terrorismo, eco-terrorismo e della pirateria” ...