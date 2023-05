Cos’è BRAVE1 | la piattaforma appena lanciata in Ucraina per gestire la cyberwar

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 2 maggio 2023) Come è stato più volte evidenziato sin dall’inizio dell’invasione dell’da parte della Russia, la guerra che si sta combattendo non si limita esclusivamente allo scontro tra forze di terra, di mare e dello spazio aereo. La vera novità che è stata introdotta con il conflitto in(soprattutto rispetto al passato) è stata quella di una estensione del conflitto anche al cosiddetto cyberspazio: gli attacchi hacker, le operazioni di intelligence basate sull’analisi e sul confronto di dati informatici, lo stesso inquinamento dell’ecosistema informativo rappresentano delle novità nel modo di condurre delle operazioni belliche rispetto al passato. Da quando l’utilizzo di internet, infatti, è diventato più pervasivo nelle esistenze comuni, è stato semplice il passaggio rispetto all’utilizzo del web come una sorta di arma con cui condurre la guerra. ...