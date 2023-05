Coppa di Germania | il Lipsia è la prima finalista | pokerissimo al Friburgo che aveva eliminato il Bayern!

Si è giocata la prima semifinale di DFB Pokal . Vince il Lipsia che batte il Friburgo per 1 - 4 nella riproposizione della finale dello scorso anno. Partita dominata dai ragazzi di Rose che mantengono ...Gilloise - Anversa (Campionato belga) - ELEVEN SPORTS 20.45 Stoccarda - Eintracht (di) - SKY SPORT (canale 254) 21.00 Zona Serie A - DAZN Diretta Gol Serie A - SKY SPORT (canale 251) ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di DFB Pokal -diFREIBURG - Martedì 2 maggio 2023 , alle ore 20:45 riflettori puntati su Friburgo - RB Lipsia , match ...

Friburgo-Lipsia 1-5, gol e highlights della semifinale di Coppa di Germania Sky Sport

Il RB Lipsia trova la terza rete in casa del Friburgo. Al 37' Szoboszlai scambia con Olmo che gliela rende in area e l'ungherese non fallisce il 3-0 per i Tori Rossi. Primo gol in questa coppa di Germ ...Martedì 2 maggio andrà in scena il match tra Friburgo e Lipsia, valido per le semifinali di DFB Pokal: info partita e pronostico ...